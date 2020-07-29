Минэкономики опубликовало относительно позитивный прогноз по курсу доллара в Украине
Об этом пишет Politeka.net.
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Так, в Кабинете министров прогнозируют, что обменный курс доллара в 2021 году составит 29,1 гривен/$, на конец года - 28,8 грн/$.
Об этом говорится в проекте "Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы", который был подготовлен Минэкономики.
Соответствующий проект постановления содержится в повестке дня заседания Кабмина на 29 июля, который будет рассмотрен в ближайшее время
Отметим, что в предыдущем прогнозе ожидания были на уровне 29,7 гривен/$ в среднем за год и 29,3 гривен/$ на конец года.
"Минэкономики отмечает, что разработанный и представленный прогноз является сценарным предположениям, а не простой экстраполяцией предыдущих тенденций развития экономики Украины", - говорится в официальном документе.
Ранее мы рассказывали о курсе доллара по 30 гривен в Украине.
Эксперты не сомневаются, что ослабление национальной валюте на этой неделе продолжится. Однако, курс доллара будет набирать в цене более плавно, чем в последние полмесяца.
По словам аналитика Александра Охрименко, если НБУ не обеспечит межбанковский рынок достаточным количеством валюты, то курс доллара может вырасти до 28,5 грн/$. При этом он уверен, что доллар по 30 гривен спровоцирует новую волну инфляции в стране.
Напомним, что доллар резко пошел вверх, худшие прогнозы начинают сбываться: "после заявления Зеленского...".
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