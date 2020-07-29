Відома модель і актриса Емілі Ратаковскі показала себе, порадувавши фанатів

На фото красуня позує в чорному мініатюрному бікіні, яке складалося практично з мотузочок. Зірка сіла на підлогу і розсунула ноги, роблячи знімок максимально гарячим. Емілі волосся залишила розпущеним, а сама позувала в півоберта, показуючи свої довгі худі ніжки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 400 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ноги Пеггі Хілл", "Королева", "Де це місце?", "Виглядає супер, як зазвичай", "Ви повинно бути модель", "Шалено красиві", "Залишайся вдома, залишайся в безпеці", "Емілі, ти класна", "Одна з жінок, яку я особливо люблю (Це сказано з великою повагою до твого партнера). Оскільки моє безсоння - не його вина", "Гей ти ! Так так саме ти по той бік екрану ! Щастя і ЗДОРОВ'Я тобі )! Не болій".

Повідомлялося, що відома модель, актриса Емілі Ратаковскі показала себе на домашньому селфі у новому купальнику.

Фанати люблять стежити за життям стрункої моделі, тому жаркий кадр, на якому дівчина показала значних розмірів форми в модному ліфчику, відразу ж справив на них враження. Злегка засмагла шкіра Емілі також виглядала чудово і це не дивно, адже дівчина стежить за собою постійно.

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