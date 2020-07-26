Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски показала себя, порадовав фанатов
На фото Эмили позирует в черном бикини, которое частично было из веревочек. Девушка взялась за трусики, делая фото еще более жарким. Звезда без смущения показала свою фигуру, а волосы решила оставить распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли написать комплименты или поставить лайки красотке, но так и хочется сказать: "Ох, невозможно смотреть спокойно, королева искушения".
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Ранее мы сообщали, что известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски сразила откровенным фото.
Модель натянула на свои пышные формы миниатюрный купальник, который едва смог прикрыть ее грудь и другие интимные места. Особой пикантности фото добавили веревочки, которые Эмили обвязала вокруг талии. Красотка стояла возле забора.
Судя по фото, Ратаковски только проснулась, так как ее волосы были сильно растрепаны.
Сообщалось, что известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски имеет армию поклонников, которые не в силах устоять перед ней.
Так, в одной из таких групп знаменитость предстала со своим верным другом в обнимку. Красотка обнимала любимого пса, прижавшись к нему лицом.
Напомним, горячая Ратаковски сверкнула упругими формами в одном кружеве
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