Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски показала себя, порадовав фанатов

На фото красотка позирует в черном миниатюрном бикини, которое практически состояло из веревочек. Звезда села на пол и раздвинула ноги, делая снимок максимально горячим. Эмили волосы оставила распущенными, а сама позировала в полоборота, показывая свои длинные худые ножки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 400 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ноги Пегги Хилл", "Королева", "Где это место?", "Выглядит супер, как обычно", "Вы должно быть модель", "Безумно красивая", "Оставайся дома, оставайся в безопасности", "Эмили, ты классная", "Одна из женщин, которую я особенно люблю (Это сказано с большим уважением к твоему партнеру). Поскольку моя бессонница - не его вина", "Эй ты ! Да да именно ты по ту сторону экрана ! Счастья и ЗДОРОВЬЯ тебе )! Не болей".

Сообщалось, что известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала себя на домашнем селфи в новом купальнике.

Фанаты любят следить за жизнью стройной модели, поэтому жаркий кадр, на котором девушка показала внушительных размеров формы в модном лифчике, сразу же произвёл на них впечатление. Слегка загорелая кожа Эмили также выглядела превосходно и это не удивительно, ведь девушка следит за собой постоянно.

Напомним, Ратаковски в микроскопическом бикини без капли скромности улеглась на лестнице

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