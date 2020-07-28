Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски показала себя в очень соблазнительном образе

На фото Эмили показала себя в оранжевом бикини, который состоял почти из веревочек. Красотка без стыда демонстрировала свой бюст и пышную пятую точку, которые были в идеальной форме. Звезда на одном из кадров даже потянула за веревочки трусиков, делая снимок максимально горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили сотни тысяч лайков и написали комментарии:

"Пряная", "Я скучаю по тебе, Эми", "Отлично", "Королева", "Ах, вот это тело", "Дразнишься", "Никогда не оставляй меня, моя любовь".

Ранее мы сообщали, что популярная модель Эмили Ратаковски наплевала на стыд, сверкнув роскошными формами в крохотном купальнике.

На опубликованной фотографии Ратаковски позирует с задранными вверх руками, из-за чего в кадр попали роскошные прелести знаменитости. Как можно заметить, наряд максимально подчеркивает ее роскошную фигуру. Это стало причиной ярких комментариев со стороны ее поклонников.

Сообщалось, что известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски поразила неожиданным фото.

На этот раз Ратаковски в кружевном белье позирует в продуктовом магазине. Модель уселась просто на морозильную камеру. При этом в руке она держит зажигалку, в которой горит огонь.

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