Популярная модель Эмили Ратаковски наплевала на стыд, сверкнув роскошными формами в крохотном купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram Знаменитости.
«Атласный купальник. Завтра», — говорится в сообщении.
На опубликованной фотографии Ратаковски позирует с задранными вверх руками, из-за чего в кадр попали роскошные прелести знаменитости. Как можно заметить, наряд максимально подчеркивает ее роскошную фигуру. Это стало причиной ярких комментариев со стороны ее поклонников.
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«Ты ангел», «Вот ты чертовка!», «Какой соблазн», «божественный вид», «ммм, мне нравится твое бикини», «королева!», «фигура – загляденье», — пишут они.
До этого мы рассказывали, что популярная супермодель и актриса Эмили Ратаковски поделилась откровенным снимком в купальнике.
Так, красотка решила вновь подразнить своих подписчиков пикантными формами в крохотном наряде.
Знаменитость решила обтянуть пышные формы крохотным купальником, которые едва прикрывал ее идеальные формы. Особую пикантность добавляли веревки, которые были у Ратаковски на талии.
Судя по фото, Ратаковски только проснулась, так как ее волосы были сильно растрепаны. Рядом с ней стояла ее собака – частый гость на фото модели.
Напомним, что Ратаковски показала свои "сладости" на камеру в слишком пикантном ракурсе: "Смотрите в глаза!".
А еще Politeka писала, что горячая Ратаковски сверкнула упругими формами в одном кружеве: мечта всех мужчин.
Также Politeka сообщала, что бесстыжая Ратаковски пленила прелестями в мини-бикини, вид сзади впечатляет: «Бомба».