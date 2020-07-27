Популярная модель Эмили Ратаковски наплевала на стыд, сверкнув роскошными формами в крохотном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram Знаменитости.

«Атласный купальник. Завтра», — говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Ратаковски позирует с задранными вверх руками, из-за чего в кадр попали роскошные прелести знаменитости. Как можно заметить, наряд максимально подчеркивает ее роскошную фигуру. Это стало причиной ярких комментариев со стороны ее поклонников.

«Ты ангел», «Вот ты чертовка!», «Какой соблазн», «божественный вид», «ммм, мне нравится твое бикини», «королева!», «фигура – загляденье», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что популярная супермодель и актриса Эмили Ратаковски поделилась откровенным снимком в купальнике.

Так, красотка решила вновь подразнить своих подписчиков пикантными формами в крохотном наряде.

Знаменитость решила обтянуть пышные формы крохотным купальником, которые едва прикрывал ее идеальные формы. Особую пикантность добавляли веревки, которые были у Ратаковски на талии.

Судя по фото, Ратаковски только проснулась, так как ее волосы были сильно растрепаны. Рядом с ней стояла ее собака – частый гость на фото модели.

Напомним, что Ратаковски показала свои "сладости" на камеру в слишком пикантном ракурсе: "Смотрите в глаза!".

А еще Politeka писала, что горячая Ратаковски сверкнула упругими формами в одном кружеве: мечта всех мужчин.

Также Politeka сообщала, что бесстыжая Ратаковски пленила прелестями в мини-бикини, вид сзади впечатляет: «Бомба».