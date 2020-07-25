Американская модель Эмили Ратаковски похвасталась соблазнительными изгибами в короткой кофте

Как передает Politeka.net, фотография звезды появилась на ее фан-страничке. Эмили сделала фотографию в зеркале. Она одела широкие объемные штаны, которые с трудом держались на бедрах. Наверх модель надела короткую обтягивающую кофту, которую расстегнула до половины. Красотка не стала надевать нижнее белье, дав поклонникам возможность рассмотреть ее прелести, которые немного выглядывали снизу.

Стоит отметить, что Ратаковски очень любит такого рода фото. Она часто надевает укороченные кофты и топы, снизу которых выглядывает ее пышная грудь. Так, недавно модель сверкнула молодым телом в белых трусиках и широком топе. На фото можно прекрасно рассмотреть соблазнительные изгибы и плоский животик красотки.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски поделилась жарким фото в купальнике. Девушка выбрала нежный женственный купальник розового цвета. Она сидела возле бассейна, повернувшись спиной к камере. Модель похвасталась своими аппетитными ягодицами, украшенными тонкой тканью.

Кроме этого, недавно модель засветилась в компании супермодели и самой красивой девушки в мире 2019 года Беллы Хадид. Девушки позировали в черных купальниках на водном транспорте. Видно было, что красотки весело проводили время.

Напомним, что бесстыжая Ратаковски пленила прелестями в мини-бикини, вид сзади впечатляет: «Бомба».

А еще Politeka писала, что горячая Ратаковски выставила напоказ свои прелести в неожиданном месте: «Просто нет слов».

Также Politeka сообщала, что растрепанная Ратаковски в мини-бикини устроила жару на улице: с такой не заскучаешь.