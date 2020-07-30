Учасниця шоу "Танців з зірками" Олена Шоптенко показала себе в сміливому образі

На фото красуня позує в футболці і з распущенніми волоссям. Як можна помітити з висвітлення кімнати, швидше за все фото було зроблене вранці. Шоптенко розташувала руку так, що можна помітити татуювання, яку до цього вона не показувала. Можливо красуня її зробила не так давно, судячи по свіжій фарбі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сьогодні офіційний день помади!

І в честь нього хочу розповісти вам про наші з нею стосунки", - написала Шоптенко під своєю публікацією в Instagram.

Фанати поставили майже 13 тисяч лайків і написали коментарі:

"Тату з'явилося?", "Взагалі не пізнати і навіть з татуюванням. Адже раніше не було, навіщо було робити, Альона", "Червона помада це...", "Обожнюю", "Ух ти", "Я люблю природність", "З днем помади".

Повідомлялося, що учасниця шоу «Танці з зірками» Олена Шоптенко засвітила стрункі ніжки на новому чуттєвому фото.

Так, свій новий пост артистка присвятила особистісному зростанню.

«Коли задаєш собі питання, наприклад, про свої цінності або про те, чого справді хочеш. Часто ігноруєш відповідь самий незручний», - написала Шоптенко.

Вона зізналася, що раніше думала, що мріє про запаморочливу кар'єру і активній роботі.

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