Участница шоу "Танцев со звездами" Алена Шоптенко показала себя в смелом образе

На фото красотка позирует в футболке и с распущенніми волосами. Как можно заметить по освещению комнаты, скорее всего фото было сделано утром. Шоптенко расположила руку так, что можно заметить татуировку, которую до этого она не показывала. Возможно красавица ее сделала не так давно, судя по свежей краске. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня официальный день помады!

И в честь него хочу рассказать вам о наших с ней отношениях", - написала Шоптенко под своей публикацией в Инстаграм.

Фанаты поставили почти 13 тысяч лайков и написали комментарии:

"Тату появилось?", "Вообще не узнать и даже с татуировкой. Ведь раньше не было, зачем было делать, Алена", "Красная помада это...", "Обожаю", "Ух ты", "Я люблю естественность", "С днем помады".

Сообщалось, что участница шоу «Танці з зірками» Алена Шоптенко засветила подтянутые ножки на новом чувственном фото.

Так, свой новый пост артистка посвятила личностному росту.

«Когда задаёшь себе вопрос, к примеру, о своих ценностях или о том, чего действительно хочешь. То часто игнорируешь ответ самый неудобный», - написала Шоптенко.

Она призналась, что раньше думала, что мечтает о головокружительной карьере и активной работе.

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