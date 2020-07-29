Популярна актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла головну роль в серіалі «Величне століття», блиснула красою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Артистка опублікувала коротке відео, на якому цілує руку, як для повітряного поцілунку.

Мер'єм Узерлі зображена з натуральним макіяжем і розпущеним волоссям.

Видно, що актриса лежить у ліжку. При цьому одна бретелька її чорно-білого топа сповзла, демонструючи, що під ним швидше за все немає білизни.

найяскравішим є манікюр артистки. Всі нігті пофарбовані в різні кольори.

«Ти ідеальна», «Красуня», «Я люблю тебе», «Прекрасна», «Моя Мер'єм», «Ангел», - пишуть в коментарях.

Мер'єм Узерлі – європейська і турецька актриса, що прославилася виконанням головної ролі у рейтинговому проекті «Великолепный век». Артистці вдалося настільки яскраво втілити на екрані образ Хюррем-султан, що вже на наступний день після виходу серіалу вона прокинулася знаменитою.

Зараз дівчина виховує доньку Лару, а також намагається активно вести свій Instagram, який вже налічує 6,2 млн користувачів.

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