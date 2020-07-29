Популярная актриса Мерьем Узерли, которая сыграла главную роль в сериале «Великолепный век», сверкнула красотой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Артистка опубликовала короткое видео, на котором целует руку, как для воздушного поцелуя.

Мерьем Узерли запечатлена с натуральным макияжем и распущенными волосами.

Видно, что актриса лежит в кровати. При этом одна бретелька ее черно-белого топа сползла, демонстрируя, что под ним скорее всего нет белья.

Самым ярким является маникюр артистки. Все ногти окрашены в разные цвета.

«Ты идеальная», «Красотка», «Я тебя люблю», «Прекрасная», «Моя Мерьем», «Ангел», - пишут в комментариях.

Мерьем Узерли – европейская и турецкая актриса, прославившаяся исполнением главной роли в рейтинговом проекте «Великолепный век». Артистке удалось настолько ярко воплотить на экране образ Хюррем-султан, что уже на следующий день после выхода сериала она проснулась знаменитой.

Сейчас девушка воспитывает дочку Лару, а также старается активно вести свой Instagram, который уже насчитывает 6,2 млн пользователей.

Напомним, что Мерьем Узерли поразила нежностью в новом трогательном образе: «Чистая красота!».

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