Известная актриса Мерьем Узерли из сериала "Великолепный век" порадовала поклонников ярким снимком

Как передает Politeka.net, серия свежих фото появилась у актрисы в Инстаграм. Мерьем была одета в самые трендовые вещи 2020 года: она надела клетчатую юбку и белую рубашку, которую заправила только наполовину, оставив вторую половину на выпуск. Кроме этого, актриса сделала модную молодежную прическу в виде двух гулек. Отметим, что на свежем фото Мерьем выглядела очень игривой. Она держала в руках бокал с лимонадом и страстно смотрела в камеру.

«Один из моих любимых напитков - наш органический апельсиновый имбирный лимонад», - подписала снимок звезда сериала, поделившись своими предпочтениями.

Как сообщалось ранее, Мерьем открыла собственное кафе и магазин деликатесов "Nosh Nosh" в Германии. Как рассказала сама актриса, это заведение для веганов, любителей деликатесов и колумбийского кофе.

Всего за 20 минут пост звезды собрал более 45 тысяч лайков. В комментариях красотке оставили множество слов поддержки и комплиментов.

«Приятного аппетита», «Мерьем, поздравляю тебя, прекрасный ресторан. Мне понравились ваши десерты», «Это большой успех», «Ты красивая», «Вау, как круто», - пишут пользователи сети.

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