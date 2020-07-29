Відома українська актриса Мішина Ксенія, яка стала новою "Холостячкой", показала себе і розповіла про побачення

На фото Мішина показала себе в джинсах, кросівках і футболці чорного кольору. Волосся красуня залишила розпущеним, а сама сиділа на сходах. Образ доповнила Ксенія яскравим макіяжем і дивилася в об'єктив камери, поки її знімали. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"А давайте пофантазуємо на тему ідеального побачення. Як думаєте, таке буває?

Я знаю, що у багатьох дівчаток є свої маркери, за якими вони визначають, наскільки хлопець серйозний.

Хто-то відразу дивиться на взуття, наскільки доглянуті руки, відкрив двері перед дівчиною, запропонував оплатити рахунок.

Що для Вас важливо на першій зустрічі? Як ви розумієте, що подобаєтеся? На що звертаєте увагу?", - написала Мішина.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Так, перше враження важливо. Це і зовнішність і одяг. Але зрозуміти і прийняти людину ти можеш тільки поспілкувавшись, а відчути, лише доторкнувшись...", "А для мене велике значення має запах. Я можу не звернути увагу на його руки,чи одяг,але як він пах я буду пам'ятати довго...", "А ви шалено красива", "Ви ідеальна", "Прекрасний ангел".

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