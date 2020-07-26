Известная украинская актриса Ксения Мишина, которая будет главным героем в проекте "Холостяк", показала себя и рассказала о счастье

На фото Мишина позировала в белом платье. Как можно заметить, плечи у красотки были открыты и видно, что девушка не надевала лифчик. Ксения оставила волосы распущенными, а сама смотрела в камеру. Фотография вышла очень интересной и даже немного соблазнительной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вы можете преодолеть любые ограничения, потому что они созданы вашими .собственными поступками и потому что у вас есть неограниченные духовные ресурсы

Хочу чтобы все были счастливы.

Прекрасного дня и проживите его максимально в кайф", - написала Мишина.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Лучшая", "Красиво сказано! Нечего добавить!) Счастья и вам, и радости!)", "Какие красивые у нас в стране девушки", "Только недавно познакомилась с Вашим творчеством. Интересная личность. Очень жду проект Холостячка", "Скажите,а когда мы увидим новые проекты с вами или фильмы ?", "Без комментариев".

Сообщалось, что украинская актриса Ксения Мишина, которая станет главной героиней нового реалити-шоу "Холостячка", предстала в простом, но, одновременно, красивом образе.

Артистка предстала в черных футболочке и джинсах, которые обтянули ее совершенные изгибы. Верх одежды подчеркнул грудь актрисы, а джинсы - красивые бедра.

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