31-летняя украинская актриса Ксения Мишина, звезда сериала "Крепостная", поделилась в Инстаграм своими правилами поведения в сети 

Совсем скоро стартует новое шоу "Холостячка", где в главной роли окажется актриса Ксения Мишина. Теперь звезда активно ведет Инстграм, готовится к старту проекта и рассказывает о важных для себя вещах. В этот раз девушка заговорила о поведении и культуре общения в сети. 

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Если бы меня попросили что-то посоветовать человеку в сложной ситуации, я бы ответила: действовать. ⠀ Однозначно, мы живем в прекрасное время бесконечных возможностей. Мы можем делать все: постоянно учиться (в том числе и бесплатно), делать бизнес, делать покупки, знакомиться с людьми, заниматься творчеством и т.д., и все это не выходя из дома. ⠀ Но в тоже самое время у этой медали есть и обратная сторона — ложные ценности. ⠀ С одной стороны возможности и рост, с другой — фейковость. ⠀ Для того, чтобы оставаться ментальном здоровым сегодня, нужно учиться критическому мышлению! ⠀ Куда ни глянь- везде обман. Блогеры в масках и безбожно фотошопленный контент, эскортницы и фэйстюн, транслирующие красивую жизнь маленьким девочкам, бесконечные инфопродукты, кибермошенники и т.д. Фейк! Фейк! ⠀ Конечно, возможностей и пользы больше в разы, но придерживаться некоторых правил все же важно. ⠀ Мой топ 5 правил проведення в сети: ⠀ 1. Сохраняйте лицо ⠀ Создавайте свой образ в сетях таким, чтобы если прийдется познакомиться с кем-то лично, этот человек вас узнал😅 ⠀ 2. Вносим данные кредитной карты только на супер проверенных крупных сайтах,. Всегда читайте отзывы!!! ⠀ 3. Будьте вежливы. Помните, даже если вы в онлайн пространстве, вы общаетесь с человеком! ⠀ 4. Не принимайте близко к сердцу. Не все умеют вести себя этично, когда вы слышите что-то не приятное в свой адрес, помните: прежде всего это касается автора, а не вас. ⠀ 5. Говорите только то, что сказали бы лично человеку🙌 ⠀ Не поддавайтесь соблазнам, помните, что вы прекрасны, потому-что вы есть и если захотите себя приукрасить, то делайте это экологично для себя и других. ⠀ Мне в этом всегда помогает мой IXEO Power, который кстати сейчас на странице @tefal.ua вы можете выиграть❤️

A post shared by Ксения Мишина (@misha.k.ua) on

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Ксения уверена, что сейчас мы живем в прекрасное время бесконечных возможностей, можем делать все: постоянно учиться (в том числе и бесплатно), делать бизнес, делать покупки, знакомиться с людьми, заниматься творчеством и т.д., и все это не выходя из дома.

Но в тоже самое время у этой медали есть и обратная сторона — ложные ценности. С одной стороны возможности и рост, с другой — фейковость.Для того, чтобы оставаться ментальном здоровым сегодня, нужно учиться критическому мышлению, считает Ксения.

«Куда ни глянь- везде обман. Блогеры в масках и безбожно фотошопленный контент, эскортницы и фэйстюн, транслирующие красивую жизнь маленьким девочкам, бесконечные инфопродукты, кибермошенники и т.д. Фейк! Фейк!

Мой топ 5 правил проведення в сети:

1. Сохраняйте лицо

Создавайте свой образ в сетях таким, чтобы если прийдется познакомиться с кем-то лично, этот человек вас узнал😅

2. Вносим данные кредитной карты только на супер проверенных крупных сайтах,. Всегда читайте отзывы!!!

3. Будьте вежливы. Помните, даже если вы в онлайн пространстве, вы общаетесь с человеком!

4. Не принимайте близко к сердцу. Не все умеют вести себя этично, когда вы слышите что-то не приятное в свой адрес, помните: прежде всего это касается автора, а не вас.⠀

5. Говорите только то, что сказали бы лично человеку🙌

Не поддавайтесь соблазнам, помните, что вы прекрасны, потому-что вы есть и если захотите себя приукрасить, то делайте это экологично для себя и других.», - поделилась своими выводами Мишина.

Не так давно Ксения также рассказала о правилах выбора мужчины, на что обращает внимание, какие качества ей важны. Затем актриса рассказала о личных привычках. В Инстаграм ей удалось привлечь внимание к себе новым образом - Ксения опубликовала кадр, на котором предстала в новом имидже.

Актриса из шатенистой красотки перевоплотилась в эффектную блондинку с ровными локонами и поразила всех: 

«Подумаю ... 🤍», - загадочно подписала Ксения.

Фанаты сразу же ответили:

«В темном цвете лучше», «Не,не надо. Что ты натворила? Давай обратно)))», «Лучше не думать, брюнеткой круче❤️», «Нееет, лучше с темнымии», «Нет, только не блонд. Он категорически Вам не идет. С Вашим естественным цветом волос намного лучше 😉👍», « [лучше брюнеткой), а так прям как копия Ратаковски🙄❤️», «Королева😍😍😍😍😍😍😍»Нет, не надо ) тебе брюнет отлично ,и к лицу!)».

Напомним, что Ксения Мишина станет первой героиней нового шоу "Холостячка": "Берегитесь, мужчины!".

А еще Politeka писала, что "холостячка" Ксения Мишина разделась и показала, за что будут бороться мужчины: топ соблазнительных фото.

Также Politeka сообщала, что за сердце украинской «холостячки» поборется друг Зеленского: "Мишина, встречай!"