31-летняя украинская актриса Ксения Мишина, звезда сериала "Крепостная", поделилась в Инстаграм своими правилами поведения в сети

Совсем скоро стартует новое шоу "Холостячка", где в главной роли окажется актриса Ксения Мишина. Теперь звезда активно ведет Инстграм, готовится к старту проекта и рассказывает о важных для себя вещах. В этот раз девушка заговорила о поведении и культуре общения в сети.

Ксения уверена, что сейчас мы живем в прекрасное время бесконечных возможностей, можем делать все: постоянно учиться (в том числе и бесплатно), делать бизнес, делать покупки, знакомиться с людьми, заниматься творчеством и т.д., и все это не выходя из дома.

Но в тоже самое время у этой медали есть и обратная сторона — ложные ценности. С одной стороны возможности и рост, с другой — фейковость.Для того, чтобы оставаться ментальном здоровым сегодня, нужно учиться критическому мышлению, считает Ксения.

«Куда ни глянь- везде обман. Блогеры в масках и безбожно фотошопленный контент, эскортницы и фэйстюн, транслирующие красивую жизнь маленьким девочкам, бесконечные инфопродукты, кибермошенники и т.д. Фейк! Фейк!

Мой топ 5 правил проведення в сети:

1. Сохраняйте лицо

Создавайте свой образ в сетях таким, чтобы если прийдется познакомиться с кем-то лично, этот человек вас узнал😅

2. Вносим данные кредитной карты только на супер проверенных крупных сайтах,. Всегда читайте отзывы!!!

3. Будьте вежливы. Помните, даже если вы в онлайн пространстве, вы общаетесь с человеком!

4. Не принимайте близко к сердцу. Не все умеют вести себя этично, когда вы слышите что-то не приятное в свой адрес, помните: прежде всего это касается автора, а не вас.⠀

5. Говорите только то, что сказали бы лично человеку🙌

Не поддавайтесь соблазнам, помните, что вы прекрасны, потому-что вы есть и если захотите себя приукрасить, то делайте это экологично для себя и других.», - поделилась своими выводами Мишина.

Не так давно Ксения также рассказала о правилах выбора мужчины, на что обращает внимание, какие качества ей важны. Затем актриса рассказала о личных привычках. В Инстаграм ей удалось привлечь внимание к себе новым образом - Ксения опубликовала кадр, на котором предстала в новом имидже.