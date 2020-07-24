31-летняя украинская актриса Ксения Мишина, звезда сериала "Крепостная", поделилась в Инстаграм своими правилами поведения в сети
Совсем скоро стартует новое шоу "Холостячка", где в главной роли окажется актриса Ксения Мишина. Теперь звезда активно ведет Инстграм, готовится к старту проекта и рассказывает о важных для себя вещах. В этот раз девушка заговорила о поведении и культуре общения в сети.
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Ксения уверена, что сейчас мы живем в прекрасное время бесконечных возможностей, можем делать все: постоянно учиться (в том числе и бесплатно), делать бизнес, делать покупки, знакомиться с людьми, заниматься творчеством и т.д., и все это не выходя из дома.
Но в тоже самое время у этой медали есть и обратная сторона — ложные ценности. С одной стороны возможности и рост, с другой — фейковость.Для того, чтобы оставаться ментальном здоровым сегодня, нужно учиться критическому мышлению, считает Ксения.
«Куда ни глянь- везде обман. Блогеры в масках и безбожно фотошопленный контент, эскортницы и фэйстюн, транслирующие красивую жизнь маленьким девочкам, бесконечные инфопродукты, кибермошенники и т.д. Фейк! Фейк!
Мой топ 5 правил проведення в сети:
1. Сохраняйте лицо
Создавайте свой образ в сетях таким, чтобы если прийдется познакомиться с кем-то лично, этот человек вас узнал😅
2. Вносим данные кредитной карты только на супер проверенных крупных сайтах,. Всегда читайте отзывы!!!
3. Будьте вежливы. Помните, даже если вы в онлайн пространстве, вы общаетесь с человеком!
4. Не принимайте близко к сердцу. Не все умеют вести себя этично, когда вы слышите что-то не приятное в свой адрес, помните: прежде всего это касается автора, а не вас.⠀
5. Говорите только то, что сказали бы лично человеку🙌
Не поддавайтесь соблазнам, помните, что вы прекрасны, потому-что вы есть и если захотите себя приукрасить, то делайте это экологично для себя и других.», - поделилась своими выводами Мишина.
Актриса из шатенистой красотки перевоплотилась в эффектную блондинку с ровными локонами и поразила всех:
«Подумаю ... 🤍», - загадочно подписала Ксения.
Фанаты сразу же ответили:
«В темном цвете лучше», «Не,не надо. Что ты натворила? Давай обратно)))», «Лучше не думать, брюнеткой круче❤️», «Нееет, лучше с темнымии», «Нет, только не блонд. Он категорически Вам не идет. С Вашим естественным цветом волос намного лучше 😉👍», « [лучше брюнеткой), а так прям как копия Ратаковски🙄❤️», «Королева😍😍😍😍😍😍😍»Нет, не надо ) тебе брюнет отлично ,и к лицу!)».
Напомним, что Ксения Мишина станет первой героиней нового шоу "Холостячка": "Берегитесь, мужчины!".
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