31-летняя украинская актриса Ксения Мишина, звезда сериала "Крепостная", поделилась в Инстаграм неожиданным кадром со сменой имиджа
Совсем скоро стартует новое шоу "Холостячка", где в главной роли окажется амбициозная актриса Ксения Мишина. За ее любовь будут бороться сразу несколько мужчин, а в финале она выберет лишь одного. Готовясь оказаться в центре внимания, звезда всячески привлекает внимание к себе в Инстаграм, а также рассказывает о своих планах на будущее.
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«Подумаю ... 🤍», - загадочно подписала Ксения.
Фанаты сразу же ответили:
«В темном цвете лучше», «Не,не надо. Что ты натворила? Давай обратно)))», «Лучше не думать, брюнеткой круче❤️», «Нееет, лучше с темнымии», «Нет, только не блонд. Он категорически Вам не идет. С Вашим естественным цветом волос намного лучше 😉👍», « [лучше брюнеткой), а так прям как копия Ратаковски🙄❤️», «С темным цветом волос лучше!!», «Вам идёт) но с тёмным вы более эффективная)) я вот тоже недавно из светлого в тёмный перекрасилась))», «Вам идёт, но со своим цветом намного лучше!! Светлый, как-то простит! Но решать только Вам!!», «Королева😍😍😍😍😍😍😍»Нет, не надо ) тебе брюнет отлично ,и к лицу!)».
Также перед стартом "Холостячки" Ксения Мишина решила рассказать в Инстаграм о себе немного больше, поделиться разными фактами, а также представить целую серию фото из различных фотосессий. Звезда в этот раз предстала в необычном черном платье, покрытом сетчатой тканью. Причем дополнила свой наряд звезда грубоватыми ботинками на тракторной подошве.
«Весомая и неисправимая часть меня 🤪 Я из тех, для кого не существует таких понятий как: правильно или неправильно. У каждого своё ... из опыта, мышления, желания, видения сего мира ...⠀ Только пусть все будут счастливы ❤️», - написала Ксения.
Фанаты сразу же отреагировали:
«Прекрасна», «Super fotka😀», «Невероятная ❤️», «Полностью с тобой согласна!!! Чёрный 🖤🖤🖤 onelove 👌🏻», «Красуня🤗😊», «Нереальная❤️❤️❤️», «Неотразимая и обаятельная во всех образах! 🌟», «Аа какая красотка❤️🔥😍», «👍👍👍🤣🤣🤣🤣стиль-"Шалунья"!!!!!», «Правильно ++❤️❤️ будь счастлива 🤗😍», «В сериале крепостная- Вы самая красивая! Пусть не обижаются другие актрисы! Я думаю, главная роль Вам больше бы подошла😉».
Напомним, что Ксения Мишина станет первой героиней нового шоу "Холостячка": "Берегитесь, мужчины!".
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