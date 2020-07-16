31-летняя украинская актриса Ксения Мишина, звезда сериала "Крепостная", поделилась в Инстаграм неожиданным кадром со сменой имиджа

Совсем скоро стартует новое шоу "Холостячка", где в главной роли окажется амбициозная актриса Ксения Мишина. За ее любовь будут бороться сразу несколько мужчин, а в финале она выберет лишь одного. Готовясь оказаться в центре внимания, звезда всячески привлекает внимание к себе в Инстаграм, а также рассказывает о своих планах на будущее.

Не так давно Ксения рассказала о правилах выбора мужчины, на что обращает внимание, какие качества ей важны. Затем актриса рассказала о личных привычках. В этот же раз в Инстаграм ей удалось привлечь внимание к себе новым образом - Ксения опубликовала кадр, на котором предстала в новом имидже.