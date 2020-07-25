31-летняя украинская актриса Ксения Мишина, звезда сериала "Крепостная", поделилась своими сокровенными мыслями по поводу участия на проекте "Холостячка"

Знаменитость ответила на каверзные вопросы в интервью изданию "Апостроф".

В частности, Мишина прокомментировала мнение, что "холостяки" в мужской версии шли на проект от безнадеги.

"Считаю, что это абсолютное заблуждение. Никто из "Холостяков" не говорил, что он пошел на проект от безысходности. Даже не знаю, что еще сказать по этому поводу. Я не согласна с этим утверждением", - категорично высказалась Ксения, добавив, что надеется, финал шоу "станет началом чего-то нового".

Также актриса раскрыла истинные намерения и ожидания от участия в проекте.

"Прежде всего, идя на реалити "Холостячка", я хочу исследовать не только мир мужчин, но и свой мир. Определить, какой человек мне нужен. Более детально разобраться в мужской психологии. И сделать для себя личные выводы. Я, конечно, могу сейчас перечислить кучу эпитетов, каким он должен быть, но все же мне хочется встретить своего, к которому я буду чувствовать тотальное доверие и искренность", - поделилась Мишина.

Комментируя, почему все пары, кроме одной, в шоу "Холостяк" в итоге расстались, Ксения отметила, что "это большая работа и не все изначально понимают это".

"Это действительно очень сложный процесс – найти своего человека и сохранить эти отношения на долгое время", - резюмировала актриса.

Ранее мы сообщали, Мишина удивила волнительным постом в преддверии проекта.

"Впервые перед камерами я не стану играть, я буду искренней и максимально откровенной... Я буду искренней и открытой, потому что не вижу иного смысла идти в такое приключение. Я буду жить этот проект. Я смело откликаюсь на этот вызов, потому что мне уже очень хочется побыть слабой и нежной!", - заявила красотка.

Напомним, что Ксения Мишина станет первой героиней нового шоу "Холостячка": "Берегитесь, мужчины!".

А еще Politeka писала, что "холостячка" Ксения Мишина разделась и показала, за что будут бороться мужчины: топ соблазнительных фото.