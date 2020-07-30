Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе в сміливому ракурсі

На першому фото Сьюзі позувала в білій білизні, яке практично не прикривало пікантні місця красуні. Дівчина розвернулася п'ятою точкою до камери і показувала ідеальний "горішок". На другому знімку Кортес вже була в білих стрінгах і футболці. Зірка розгорнулася п'ятою точкою, демонструючи чудові форми. На останньому кадрі модель вже була в шортах і зеленому топі. Дівчина продемонструвала ідеальний прес і пишні груди, яка ледве вмістилася у вузьку тканину. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Іноді я дуже щасливий", "А для дітей немає ідей", "Вау, ти ідеальна жінка", "Божественно", "ммм, смачна", "Запалює серця", "Така палаюча, неможливо встояти".

Раніше ми повідомляли, що знаменита модель Сьюзі Кортес похвалилася фігурою у відвертих образах.

На одному зі знімків модель позує в дуже незвичайному відкритому купальнику чорного кольору. Груди і низ моделі були прикриті, а от живіт і значна частина зони декольте залишилася оголеною.

Модель розпустила волосся, що додало особливого шарму фото. При цьому її обличчя прикрите захисною маскою.

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