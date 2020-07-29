Російський актор і шоумен Олександр Ревва, відомий під псевдонімом Артур Пиріжків, налякав своєю зовнішністю

Як повідомляє Politeka.net артист опублікував новий знімок на свою сторінку в соцмережі. Але судячи по коментарям фолловери були просто ошелешені побаченим. (Щоб подивитися знімок – проскролльте вниз)

На фото Олександр Ревва постав повністю лисим. Артиста порівняли з Дмитром Нагиемым, Сергій Дружко, Джиммом Керрі в образі Маски і навіть Фантомаса.

«Мабуть вистачить на сьогодні інтернету», «Фантамас повернувся», «Ще один рептилоид?))», «Фреді крюгер», «Святі угодники!», «Ганнібал лектор😂», «Ну і як тепер заснути? Ващееее», «Да не може бути», «Просто, Брут...», «Ааа, тепер я не засну», «Нагієв на минималках», «Лисий з бразерс», «Як Джим Керрі в ролі маска. Просто з ванишом помили», «А батюшки», «Фантомас», «Думала Нагієв», «Ешкін пень», «Я думала це Дружко», - пишуть в коментарях.

Схоже нова зовнішність Олександра Ревви виявилася занадто несподіваною для багатьох.

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