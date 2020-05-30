Супруга российского певца Олега Газманова раскрыла, как чуть не лишился жизни юморист Александр Ревва, который выступает под псевдонимом Артур Пирожков

Как сообщает Politeka.net, об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте. Как оказалось приехав на музыкальный фестиваль "Новая волна" в 2019 году, Александр Ревва и его супруга Анжелика решили отдохнуть, поэтому отправились на пляж.

Компанию им составили Олег и Марина Газмановы, которые любят активные занятия. Артисты и их жены взяли доски для серфинга с веслами и ринулись в открытое море.

Во время плавания на досках, Ревва и Газмановы весело проводили время, рассказывали друг другу о приключениях, связанных с таким видом спорта. Ничего не предвещало беды, как вдруг волны начали сбивать их с ног. Первыми на берег выбрались Газмановы. Александр и Анжелика остались в море.

Анжелика смогла уцепиться за доску, а Александра тоже сбросило в воду. «Его смыло волной», – пояснила Газманова в своем инстаграм-аккаунте.

Олег ринулся за спасателями, но Ревва в итоге смог обойтись без их помощи. Марина призналась, что все жутко испугались за его жизнь, но Ревва проявил себя настоящим мужчиной: «Ему не нужны были спасатели».

«Саша плыл сам и тащил свою доску. Мы очень нервничали на берегу. Олег побежал за спасателями , которых , когда надо не было. Но Ревва- настоящий мужчина, ему не нужны были спасатели», - подытожила жена Газманова.

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