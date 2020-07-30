Відома співачка Анастасія Кумейко, екс-солістка Nikita, показала себе і розповіла про інтимний факт

На фото Анастасія була в сукні без білизни і з відкритими плечима. Красуня сиділа за столом, а на тарілці можна побачити тост і смажену картоплю. Волосся у зірки були зализаны тому, а сама вона відвела погляд від камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Давно відомо, що те, як людина їсть, може говорити про те, який він у сексі. Фантазуйте", - написала співачка.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Гумор на висоті, познайомиш з блогером, хто веде сторінку)", "дивитися по сторонам під час сексу ознака відкритості і щирості))", "Локакция", "Нана, у Вас прекрасний апетит", "Їм по швидкому, щоб позбутися від почуття голоду", "Картопелька" вона важлива у всіх сферах життя...фантазуйте...", "Хуліганка".

Повідомлялося, що колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко блиснула красою під час відпочинку в басейні.

«Ідеально», — коротко сказано в підпису.

Звернемо увагу, що на кадрах Кумейко позує в яскраво-помаранчевому міні-сукню без білизни, яке максимально підкреслює її розкішні форми. При цьому красуня лежить на надувному матраці, зробленому у вигляді картоплі-фрі, паралельно тримаючи в руках їжу.

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