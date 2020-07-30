Оля Полякова, Ані Лорак, Настя Каменських та інші красуні показали, як проводять активний відпочинок

На першому фото позує Настя Каменських. Дівчина була в коротких шортах і футболці, позуючи за кермом велосипеда. Зірка закрила очі від задоволення і підняла руку вгору, а сама усміхалася. Як можна зрозуміти, Настя задоволена початком ранку за велосипедом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому кадрі Анфіса Чехова. На фото Чехова показала себе в комбінезоні і кросівках, а доповнила образ стильними окулярами.

На наступному кадрі вже Оля Полякова. Красуня була в рожевому купальнику і окулярах. Зірка знімала саму себе, поки крутила педалі на велосипеді. Волосся Оля залишила розпущеним, а сама поділилася емоціями від поїздки.

На четвертому фото вже показала себе Гайтана. Дівчина стояла на набережній, а поруч можна побачити велосипед. Зірка була в капелюсі, сукні без білизни, а образ доповнила сумочкою. Красуня відвернулася від об'єктива камери, а очі прикрила очками.

Замикає топ Ані Лорак. Дівчина була в лосинах, кросівках і майці. Зірка позувала сидячи на велосипеді, а доповнила образ стильними окулярами. Красуня показувала свою фігуру не соромлячись, даючи можливість вицепіть фотографу кращий ракурс для зйомки.

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