Знаменитая артиска Ани Лорак показала на серии архивных фото себя в самых разных образах рядом с Игорем Крутым

Как известно, сегодня, 29 июля, свой день рождения отмечает знаменитый композитор и продюсер Игорь Крутой. По этому поводу Каролина опубликовала трогательный пост, адресуя тот мужчине.

Артисту исполнилось 66 лет. Одной из первых с важной датой Крутого поздравила телеведущая Лера Кудрявцева, вслед за ней поспешила поздравить и Каролина, написав в Инстаграм несколько слов.

«С Днём рождения, дорогой маэстро @igorkrutoy65! Здоровья и бесконечного творческого полёта! ❤️ Это было недавно, это было давно.. ✌🏻», - написала под серией стильных фото Каролина.

Вот что ответили фанаты:

«Каролиш, милая, Игорь Яковоевич создал для тебя потрясающие песни, в которых все твои чувства, эмоции, твое сердце и душа ❤️ В них вся ты 🙏 Пусть еще не одна песня будет создана Маэстро для тебя 🙏», «Ну надо же такие временные метаморфозы происходят с человеком, вот так перемены😁👍 так интересно наблюдать», «Поздравляю 👏👏👏»Практически на протяжении всего вашего творческого пути этот человек находится рядом! 🙏🏼 С Днём рождения, @igorkrutoy65 «, «Талантливый человек, который подарил вам😻😻 и вашим поклонникам много хитов❤️❤️❤️».

Также Ани Лорак показала, как веселится в гримерке перед съемками. В этот раз Каролина в одном черном халате позировала перед камерой с непривычно ярким макияжем на лице. Звезда покрасовалась с необычно алыми губами, а также густо наведенными бровями, дополнив образ аккуратной укладкой своих коротких локонов.

Примечательно, что обычно Каролина предпочитает нюдовые тона и практически никогда не использует красную помаду, в отличие от Тины Кароль, которая прославилась жаркими образами и даже выпустила красную помаду собственного бренда (певица практически на каждом концерте блистает с данным оттенком).

В разделе Стори в социальной сети Инстаграм звезда также показала, как дурачится перед камерой в том же образе, а также ждет, когда с ней поработают стилисты. Показывая своих коллег, певица улыбалась, интригуя грядущими съемками. Похоже, поклонников в скором времени ждет новый необычных фотосет. И хотя зачастую Каролину критикуют из-за перемен во внешности, саму звезду это не волнует, она продолжает экспериментировать.

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