Популярная украинская исполнительница Ани Лорак показала себя в новом образе с "конским" хвостом

Сейчас артистка отстригла длинные локоны и ее волосы стали заметно реже из-за постоянных укладок. Пытаясь подлечить пряди, Каролина стала носить накладные волосы, делать прически с использованием минимума укладочных средств или же вообще не делать с ними каких-то особых манипуляций. Поэтому каждое преображение знаменитости не оставляет пользователей сети равнодушными.

К примеру, на показанных кадрах в разделе Стори в Инстаграм знаменитость показала, как позировала с новой прической – конским хвостом, уложенным на одну сторону, примерив при этом необычный наряд.

На небольшом ролик в социальной сети Каролина позировала в брюках из кожи с расклешенным низом и свободного кроя рубашке такого же темного оттенка. При этом Каролина выглядела несколько уставшей. В целом наряд певицы скрыл ее фигуру, а новая прическа привлекла внимание к себе больше всего. Однако поклонники не смогли прокомментировать представленные кадры. Ранее под похожим видео фанаты заявили, что Каролине не идут накладные пряди.

Также Ани Лорак сверкнула красотой в белоснежном платье с невероятно большим подарком:

«Уже совсем СКОРО! Каждый может получить…», — говорится в сообщении.

Уточним, что Лорак рассказывает о своем новом конкурсе, в котором разыгрывает автомобиль. На снимках она позирует в белоснежном мини-платье, держа в руках огромный букет цветов. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников. Среди них был и популярный певец Сергей Лазарев.

«Невеста», «нереально хороша», «безумная. Красотка, слов нет», «Вы такая—такая красивая», «классная», «Вы прекрасны», «бомбезная», «вау, какой большой букет», — пишут они.

Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева

Как сообщала Politeka, Лорак засветила исхудавшую фигуру в пустом спортзале

Также Politeka писала, что Ани Лорак с мохнатыми ногами удивила несуразным нарядом на домашнем фото