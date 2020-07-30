Оля Полякова, Ани Лорак, Настя Каменских и другие красотки показали, как проводят активный отдых

На первом фото позирует Настя Каменских. Девушка была в коротких шортах и футболке, позируя за рулем велосипеда. Звезда закрыла глаза от удовольствия и подняла руку вверх, а сама улыбалась. Как можно понять, Настя довольна началом утра за велосипедом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором кадре Анфиса Чехова. На фото Чехова показала себя в комбинезоне и кроссовках, а образ дополнила стильными очками.

На следующем кадре уже Оля Полякова. Красотка была в розовом купальнике и очках. Звезда снимала саму себя, пока крутила педали на велосипеде. Волосы Оля оставила распущенными, а сама делилась эмоциями от поездки.

На четвертом фото уже показала себя Гайтана. Девушка стояла на набережной, а рядом можно увидеть велосипед. Звезда была в шляпе, платье без белья, а образ дополнила сумочкой. Красотка отвернулась от объектива камеры, а глаза прикрыла очками.

Замыкает топ Ани Лорак. Девушка была в лосинах, кроссовках и майке. Звезда позировала сидя на велосипеде, а образ дополнила стильными очками. Красотка показывала свою фигуру не стесняясь, давая возможность выцепить фотографу лучший ракурс для съемки.

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