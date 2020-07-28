Популярная певица Ани Лорак удивила совместным фото с бородатым красавцем

Как передает Politeka.net, свежий снимок Лорак опубликовала у себя в сториз в Инстаграм. Артистка была одета в невероятной красоты золотое платье. Одно плечо красотки было оголено. Кроме этого, на плтье был огромный разрез, который оголил стройную ножку певицы.

Рядом с ней стоял взрослый бородатый мужчина, который с первого взгляда был очень похож на бывшего мужа Лорак Мурата. Однако красавцем оказался Табриз Шакиди, который занимается организацией концертов и корпоративов с самыми известными звездами.

«С Днем рождения, Табриз! Успехов!», - подписала снимок звезда.

Ранее мы писали, что Ани Лорак в очередной раз засветилась в компании российского певца Сергея Лазарева, с которым ей долгое время приписывали роман. Лорак прильнула к другу. Хотя оба они были в солнцезащитных очках, выглядела парочка на все 100%. Стоит отметить, что певица очень часто выкладывает снимки с Лазаревым, как будто специально подогревая интерес публики.

Кроме этого, недавно певица опубликовала фото, на котором красовалась в белом платье с глубоким вырезом. Лорак держала в руках огромный букет красных роз, выставив вперед свою стройную ножку. Красотка смотрела в кадр и улыбалась.

Напомним, что Лорак поделилась архивным снимком и озадачила изменившейся внешностью: «Это действительно ты?».

Как сообщала Politeka, Лорак показала "нового папу" рядом со счастливой дочерью: "Роскошный мужчина".

Также Politeka писала, что Ани Лорак в кожаных штанах взбудоражила кардинальной сменой имиджа: "Опять с конским хвостом...".