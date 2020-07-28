Каролина в образе невесты показала себя рядом с дочерью

Знаменитая артиска Ани Лорак превратилась в "сказочную невесту" вместе с повзрослевшей дочери на неожиданном видео

Разведясь с мужем Муратом в прошлом году, Каролина не стала скрывать, что спустя несколько месяцев завела новые отношения. При этом артистка получила волну насмешек из-за своего выбора – молодой продюсер Егор Глеб оказался в центре скандала после своего развода.

Спустя время Каролина прекратила делиться личными фото с мужчиной, однако это не мешает фанатам строить догадки о ее новых отношениях или недавно закончившихся с Муратом.

Поэтому новый ролик, в главной роли которого оказалась счастливая Каролина с дочерью, вызвал немалый ажиотаж. В образе принцессы дочь певицы Соня выглядела очень счастливой и довольной, а ее кружевное платье навело фанатов на мысль, что девочка вместе с мамой встречают «нового папу».

В видео также видно, что Каролина похожа на невесту, ожидающую у алтаря. По сюжету видеоистории, в кадре появился загадочный молодой человек, лицо которого намеренно скрыто от объектива, но, к сожалению, это был лишь специальный рекламный ход для ее конкурса.

Впрочем, фанатам не помешало это написать сотни восхищенных комментариев, отметив, что мужчина в ролике - очень роскошный, а самое видео, будто кадры со свадьбы.

Также Ани Лорак сверкнула красотой в белоснежном платье с невероятно большим подарком:

«Уже совсем СКОРО! Каждый может получить…», — говорится в сообщении.

Уточним, что Лорак рассказывает о своем новом конкурсе, в котором разыгрывает автомобиль. На снимках она позирует в белоснежном мини-платье, держа в руках огромный букет цветов. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников. Среди них был и популярный певец Сергей Лазарев.

«Невеста», «нереально хороша», «безумная. Красотка, слов нет», «Вы такая—такая красивая», «классная», «Вы прекрасны», «бомбезная», «вау, какой большой букет», — пишут они.

Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева

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