Актриса Тетяна Кравченко, виконала роль Валюхи Будько в "Сватах", засвітилася зі своєю колегою по серіалу

Як передає Politeka.net, у мережі з'явилося фото, на якому усміхнені артистки позують поруч зі щасливим шанувальником. Опублікували його на одному з фан-сторінок Кравченко. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

«Сватах» Олеся Железняк грає Ларису Вікторівну Буханкину, з якою Валюха почала вести бізнес.

«Ваша посмішка завжди надихає на позитивний настрій! Дорога Тетяно, дякую вам за те, що ви даруєте людям гарний настрій! Ви чудова актриса і красива жінка! Так тримати!», «Раді бачити кожне Ваше нове фото, як кадри з фільму, так і просто життєві моменти», «Які ви чудові і дуже талановиті», «Любимки!!!», «Які ви всі класні, красиві, народні, обожнюю», - пишуть в коментарях.

Відмітив, актриси позували в досить вільних сукнях, що навіть викликало в мережі підозри, що Олеся Железняк чекає дитину.

«Олеся вагітна? Молодець!!! І нових комедій вам всім, чекаємо!!!» - написали в коментарях.

Нагадаємо, Валюху з "Сватів" раптово вирішили звільнити, Добронравов не стримався: відео облетіло мережу.

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