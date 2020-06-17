66-летняя актриса Татьяна Кравченко заставила публику предаться ностальгии, показав один из любимых миллионами моментов сериала "Сваты", в котором она исполнила роль Валюхи Будько

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц звезды в Инстаграм опубликован кадр, на котором Кравченко предстала вместе с другими яркими актрисами из "Сватов": Людмилой Артемьевой (сыграла Ольгу Ковалеву) и Олесей Железняк (исполнила роль Ларисы Буханкиной).

В кадре запечатлен момент, когда Валюха, Оля и Лариса с их обворожительным шармом и изумительными улыбками провожали Женю Ковалеву на свидание.

"Все вместе ❤️😍", - подписано фото.

Пользователи кинулись обсуждать пост, вспоминая эту серию.

"Как же приятно вас видеть 👍🏻👏"

"Три девицы под окном" любименькие Ольга Николаевна,Валюха и Лариса из "Сватов" обожаем Вас❤️"

"Мужчины только не ослепните от такой красоты💖🌷"

"Чудесный фильм, уже весь на цитаты разобранный)))!"

"Три красотки мои обожаемые артисты !!!🙏😍"

"Валюха Ван лав"

"Великое трио! Обожаю вас!😍"

Ранее мы сообщали, в сети поделились жизнеутверждающей цитатой Татьяны Кравченко, сопроводив пост ее фото.

«Нужно быть сильной. А куда деваться? Жизнь заставляет! Я не думаю, что можно позволить себе слабость. Время иное. Я всегда несла ответственность за себя сама», - процитировали актрису.

Как стало известно, это отрывок из интервью, в котором Кравченко рассказала о том, что не встречается с мужчинами. По словам звезды, ее личная жизнь не сложилась, поэтому сейчас она живет для себя и своих близких, а вот с мужчинами завязала.

На снимке актриса держит в руках веер и мило улыбается, наклонив голову немного вбок. Кроме того, в глаза бросается, что у нее другая прическа.

Напомним, что Валюха из "Сватов" заинтриговала "траурным" образом: "Какая...".

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