Поклонники растащили сериал "Сваты" на цитаты, особенно людям понравилась парочка Ивана и Валюхи Будько в исполнении Федора Добронравова и Татьяны Кравченко

Как передает Politeka.net, на фан-страничке Кравченко в Instagram опубликовали один из самых забавных моментов "Сватов".

На кадрах расстроенная Валюха резко отвечает: «Ой, да засохни» после того как он проиграл почти 2,5 тысячи рублей.

Фанаты, которые уже заждались выхода нового сезона сериала, рады вспомнить полюбившиеся моменты.

«Шедевр», «А ее дуэль взглядами», «Обожаю смотреть на ваши отношения», «Вы такие классные!!!», - пишут в комментариях, восхищаясь игрой актеров.

Напомним, снимать «Сваты 7» начали в 2019 году под Минском, однако все застопорилось из-за пандемии.

Отметим, остановка в работе над сериалом огорчила не только фанатов, которые с нетерпением ждут нового сезона, но и артистов.

Так, Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху Будько, призналась, что перенесла прекращение съемок нелегко.

«Пока снималась в «Сватах», жила динамичной жизнью, наполненной смыслом, готовилась к каждому сезону, к каждому съемочному дню. А когда все закончилось, было ощущение, что жизнь остановилась. Случилась даже небольшая депрессия, но помог мне справиться с ней театр», - рассказывала ранее Кравченко.

Напомним, харизматичная Валюха из "Сватов" покорила новым образом: "Совсем другая"

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