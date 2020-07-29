Популярна актриса Христина Асмус після новини про розлучення з Гаріком Харламовим все більше привертає до себе увагу

Після того, як актриса заявила, що вирішила розлучитися з артистом, увага фанатів до дівчини зросла в рази. Тепер кожне фото стрункої Христини опиняється в центрі обговорень, а сама вона більше не коментує якісь плітки про неї з Гаріком. У той же час на фан-сторінках Асмус стали все частіше з'являтися провокаційні фото знаменитості.

Не секрет, що Христина дуже багато працює над собою і ніколи не дає собі розслабитися. Девкшка розповідає під постами в Instagram, як стежить за шкірою, як харчується і відпочиває. При цьому фото, де Христина позує в білизна, завжди найпопулярніші.

Одне з таких фото, на якому Асмус позувала в білій мереживній білизні, отримало більше тисячі коментарів серед фанатів, втім, не всі з них були доброзичливі:

«Классненько развратненько», «Супер», «Ось ти Гарік🤦🏻‍♂️», «А ти любиш», «🔥🔥🔥🔥Пощастило ж толстому))))», «@asmuskristina увійдеш в Історію за найкрутіші хештеги 👌💪», «Пазор чо паказвает укаво немає 👎👎👎🤑🤑🤑», «Таланту немає береш, голою *опой. Скрізь ти задерла вже», «Яка ви красива)», «Дуже красиво, французький стиль 💖🌹», «Сміятися над собою ознака здорової психіки, молодець, хештегі🔥», «класні фіранки», - написали шанувальники.

Завдяки різним дієтам, зірка живиться вкрай різноманітно. Обідає актриса завжди без хліба, кілька років тому вона виключила зі свого раціону і хліб і борошняні вироби. Схоже, її секрети краси дуже цікавлять фанатів, адже під кожним жарким фото дівчини можна знайти сотні коментарів з проханнями розповісти про її режим дня.

Варто відзначити, дівчина не відмовляє собі в шоколаді і мороженому, ці калорійні солодощі, здавалося б повинні збільшити вагу, проте цього не відбувається. Як вважає сама Христина, головне дотримати норму. Раніше Христина розповіла, що насправді дуже швидко поправляється. Щоб залишатися в гарній формі, вона дотримується дієти і не перестає тренуватися. Представляємо вашій увазі топ образів Асмус, подчеркнувших її струнку фігуру.

Для того, щоб чудово виглядати, Христина дотримується певних правил. Слідувати їм вона звикла давно, адже коли вага прийшов в норму, залишилося лише закріплювати результат.

Христина не вечеряє калорійно, овочеві і фруктові пюре допомагають не набрати зайві кілограми, але в той же час дозволяють уникнути слабкості, яка характерна при дотриманні жорстких дієт.

Нагадаємо, розрив Харламова з Асмус отримав несподіваний поворот: «Розлучився заради цієї…».

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