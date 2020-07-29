Популярная актриса Кристина Асмус после новости о разводе с Гариком Харламовым все больше привлекает внимания к себе

Посте того, как актриса заявила, что решила развестись с артистом, внимание фанатов к девушке возросло в разы. Теперь каждое фото стройной Кристины оказывается в центре обсуждений, а сама она больше не комментирует какие-либо сплетни о ней с Гариком. В то же время на фан-страницах Асмус стали все чаще появляться провокационные фото знаменитости.

Не секрет, что Кристина очень много работает над собой и никогда не дает себе расслабиться. Девкшка рассказывает под постами в ИНстаграм, как следит за кожей, как питается и отдыхает. При этом фото, где Кристина позирует в белье, всегда самые популярные.

Одно из таких фото, на котором Асмус позировала в белом кружевном белье, получило больше тысячи комментариев среди фанатов, впрочем, не все из них были доброжелательны:

«Классненько развратненько», «Супер», «повезет же кому-то🤦🏻‍♂️», «А ты любишь», «🔥🔥🔥🔥Повезло же толстому))))», «@asmuskristina войдёшь в Историю за самые крутые хэштеги 👌💪», «Пазор чо паказвает укаво нет 👎👎👎🤑🤑🤑», «Таланта нет берешь, голой *опой. Везде ты задрала уже», «Какая вы красивая)», «Очень красиво, французский стиль 💖🌹», «Смеяться над собой признак здоровой психики, молодец, хэштеги🔥», «классные занавески», - написали поклонники.

Благодаря различным диетам, звезда питается крайне разнообразно. Обедает актриса всегда без хлеба, несколько лет назад она исключила из своего рациона и хлеб и мучные изделия. Похоже, ее секреты красоты очень интересуют фанатов, ведь под каждым жарким фото девушки можно найти сотни комментариев с просьбами рассказать о ее режиме дня.

Стоит отметить, девушка не отказывает себе в шоколаде и мороженном, эти калорийные сладости, казалось бы должны увеличить вес, однако этого не происходит. Как считает сама Кристина, главное соблюсти норму. Ранее Кристина рассказала, что на самом деле очень быстро поправляется. Чтобы оставаться в нужной форме, она придерживается диеты и не перестает тренироваться. Представляем вашему вниманию топ образов Асмус, подчеркнувших ее стройную фигуру.

Для того чтобы прекрасно выглядеть, Кристина придерживается определенных правил. Следовать им она привыкла давно, ведь когда вес пришел в норму, осталось лишь закреплять результат.

Кристина не ужинает калорийно, овощные и фруктовые пюре помогают не набрать лишние килограммы, но в то же время позволяют избежать слабости, которая характерна при соблюдении жестких диет.

Напомним, разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот: «Развелся ради этой…».

Как сообщала Politeka, Асмус застукали с красавчиком и кучей подарков после расставания с Харламовым.

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