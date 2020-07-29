Відома модель, актриса Емілі Ратаковски показала себе на домашньому селфи у новому купальнику

Емілі є затребуваною моделлю, тому в її профілі дуже багато постановочних і кадрів, знятих для глянцю. У той же час в соціальній мережі Instagram на фан-сторінках з'являються домашні кадри з моделлю, які вона публікує спочатку в Сториз, повідомляє Politeka.net.

Фанати люблять стежити за життям стрункої моделі, тому жаркий кадр, на якому дівчина показала значних розмірів форми в модному ліфчику, відразу ж справив на них враження. Злегка засмагла шкіра Емілі також виглядала чудово і це не дивно, адже дівчина стежить за собою постійно.

«Коли тобі 20, ти дивуєшся: навіщо люди стільки часу приділяють догляду за собою? Але з віком розумієш, що ми не можемо залишатися завжди однаковими. І справа навіть не в старості, а в зрілості. Раніше я не вмивалася перед сном. Зараз мене це шокує. Незалежно від того, як сильно я втомилася, я очищаю обличчя і наношу крем з ретинолом», - одного разу підкреслила Емілі.

Відзначимо, не перший рік молода красуня по праву вважається однією з найпопулярніших моделей у світі. При цьому дівчина є не тільки затребуваною моделлю, вона встигає також багато часу проводити вдома, разом з чоловіком, яким часто хвалиться у своєму профілі в Instagram.

Проте також Емілі любить показувати себе на домашніх кадрах. Причому робить вона це стильно - щоразу в нових купальниках або білизни, а також часто і в дуже провокаційній вигляді в домашніх піжамах. Емілі не соромиться свого тіла, тому її одяг і білизна дуже відкриті. Сьогодні дівчина приміряла досить спекотну кофтинку, чи приховує її груди без білизни. Свій образ Емілі доповнила світло-сірими джинсами.

Волосся вона залишила без укладок - не так давно модель змінила образ і повністю залила шатенистые локони в яскраво-білі.

«Я вже зовсім не впізнаю новий імідж тут, мені страшно ((поговори зі мною», «Ти так добре виглядаєш ♥ ️ ♥», «добре, але ваші волосся !!!!!!!! ????? ❤️❤️❤️», «Хороші формочки», «давайте веселитися зі мною, дитино ❤💖💓», «Попередження!!! Це дуже гаряче», «Мем, у вас тут вислизнуло», «солодкий ангел️❤️❤️», «Це просто палко, ти пустуєш тут?💕💕», «Звідки твої джинси! 🧡», - написали користувачі Instagram.

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