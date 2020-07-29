Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала себя на домашнем селфи в новом купальнике

Эмили является востребованной моделью, поэтому в ее профиле очень много постановочных и кадров, отснятых для глянца. В то же время в социальной сети ИНстаграм на фан-страницах появляются домашние кадры с моделью, которые она публикует изначально в Сториз, сообщает Politeka.net.

Фанаты любят следить за жизнью стройной модели, поэтому жаркий кадр, на котором девушка показала внушительных размеров формы в модном лифчике, сразу же произвёл на них впечатление. СЛегка загорелая кожа Эмили также выглядела превосходно и это не удивительно, ведь девушка следит за собой постоянно.

«Когда тебе 20, ты удивляешься: зачем люди столько времени уделяют уходу за собой? Но с возрастом понимаешь, что мы не можем оставаться всегда одинаковыми. И дело даже не в старости, а в зрелости. Раньше я не умывалась перед сном. Сейчас меня это шокирует. Вне зависимости от того, как сильно я устала, я очищаю лицо и наношу крем с ретинолом», - однажды подчеркнула Эмили.

Отметим, не первый год молодая красотка по праву считается одной из самых популярных моделей в мире. При этом девушка является не только востребованной моделью, она успевает также много времени проводить дома, вместе с мужем, которым часто хвастается в своем профиле в Инстаграм.

Однако также Эмили любит показывать и себя на домашних кадрах. Причем делает она это стильно - каждый раз в новых купальниках или белья, а также зачастую и в весьма провокационном виде в домашних пижамах. Эмили не стесняется своего тела, поэтому ее одежда и белье весьма открытые. Сегодня девушка примерила весьма жаркую кофточку, едва ли скрывающую ее грудь без белья. Свой образ Эмили дополнила светло-серыми джинсами.

Волосы она оставила без укладок - не так давно модель сменила образ и полностью выкрасила шатенистые локоны в ярко-белые.

«Я уже совсем не узнаю новый имидж здесь, мне страшно ((поговори со мной», «Ты так хорошо выглядишь ♥ ️ ♥», «хорошо, но ваши волосы !!!!!!!! ????? ❤️❤️❤️», «Хорошие формочки», «давайте веселиться со мной, детка ❤💖💓», «Предупреждение !!!! Это очень горячо», «Мэм, у вас здесь выскользнуло», «сладкий ангел️, повеселимся детка❤️❤️», «Это просто горячо, ты шалишь здесь?💕💕», «Откуда твои джинсы! 🧡», - написали пользователи Инстаграм.

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