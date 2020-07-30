Тіна Кароль, Оля Полякова, Настя Каменських та інші зірки здалися в сміливих образах

На першому фото Тіна Кароль. Красуня позувала в білому халаті і рушник на голові. Зірка сиділа на ліжку і демонструвала свою ідеальну красу. Співачка, як можна помітити, вже завдала макіяж на обличчя. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото вже була Настя Каменських. Красуня після душа вже встигла сісти навпроти великого вікна біля журнального столика з фруктами. Співачка була в халаті і рушник на голові.

На третьому фото вже Оля Полякова. Красуня після душа була в одному рушник, яким прикрила своє тіло. Співачка показала, як потрібно робити масаж обличчя після душу.

На четвертому знімку показала себе Світлана Лобода. Зірка була з рушником на голові і в халаті. Поруч можна побачити маленьку 9-річну дочку, яка стояла поруч у подібному вбранні. Світлана і Єва цілувалися на камеру, роблячи знімок максимально ніжним і сімейним.

На останньому знімку вже була Ані Лорак. Красуня позувала сидячи на стільці і показувала себе без збентеження. Співачка була в халаті і з рушником на голові, а сама трохи відвела погляд від камери. Образ зірка доповнила босоніжками на високому каблуці.

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