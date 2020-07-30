Тина Кароль, Оля Полякова, Настя Каменских и другие звезды показались в смелых образах

На первом фото Тина Кароль. Красотка позировала в халате и белом полотенце на голове. Звезда сидела на кровати и демонстрировала свою идеальную красоту. Певица, как можно заметить, уже нанесла макияж на лицо. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото уже была Настя Каменских. Красотка после душа уже успела сесть напротив большого окна возле журнального столика с фруктами. Певица была в халате и полотенце на голове.

На третьем фото уже Оля Полякова. Красотка после душа была в одном полотенце, которым прикрыла свое тело. Певица показала, как нужно делать массаж лица после душа.

На четвертом снимке показала себя Светлана Лобода. Звезда была с полотенцем на голове и в халате. Рядом можно увидеть маленькую 9-летнюю дочь, которая стояла рядом в аналогичном наряде. Светлана и Ева целовались на камеру, делая снимок максимально нежным и семейным.

На последнем снимке уже была Ани Лорак. Красотка позировала сидя на стуле и показывала себя без смущения. Певица была в халате и с полотенцем на голове, а сама немного отвела взгляд от камеры. Образ звезда дополнила босоножками на приличном каблуке.

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