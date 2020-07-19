До чего же красивая

Украинская певица Тина Кароль восхитила ярким образом в платье с невероятным декольте

Как передает Politeka.net, свежее фото артистки появилось на фан-страничке знаменитости. На фото Кароль стояла в обнимку с поклонницей. На певице было надето тесное платье с губоким декольте. Тонкая ткань едва удерживала пышную грудь Тины. Казалось, что прелести вот-вот вырвутся наружу.

Кроме этого, платье обтянуло соблазнительные бедра певицы, сделав акцент на тонкой талии звезды. Выглядела Тина на фото очень счастливой.

За два часа пост собрал почти 2 тысячи лайков. В комментариях звезде оставили несколько комплиментов.

«Как конфетка», «Супер», «Красотка», - пишут поклонники

Ранее мы писали, что Тина Кароль появилась на праздновании пятнадцатилетия телепрограммы "Світське життя" в необычном платье с прозрачной вставкой в районе декольте. Тина не стала надевать белье под платье, засветив свои прелести во всей красе. Небесно-голубое платье из нежной ткани, расшитой камнями, подчеркнуло нежный образ дивы.

Кроме этого, недавно Тина поделилась фото, на котором предстала в очень стильном образе. Красотка была одета в обтягивающее красное платье, которое идеально село на ее стройную фигуру. Она позировала на фоне красного автомобиля.

Напомним, что Тина Кароль не сдержала себя рядом с известной брюнеткой-красоткой: "Страсти больше, чем с Даном".

Как сообщала Politeka, Кароль удивила формами в экстра-тесном наряде с молнией на груди: "Скрывать больше нечего".

Также Politeka писала, что Полякова и Кароль померились "мячиками" в декольте, горячие кадры: "Тут и дураку понятно...".