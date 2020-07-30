Відома українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-фактора", показала себе і розповіла про нову фотосесії

На фото красуня позує в шикарному різнобарвному сукню, а образ доповнила босоніжками на високому каблуці. Даша стояла біля дивана і демонструвала всю себе. Волосся Трегубова залишила розпущеним, а сама з'явилася в декількох позах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Фотопроект «Шосте почуття».Про жінок, ароматах, стилі і натхнення", - написала Трегубова.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Боже, яка ж ти неймовірно красива", "10 почуття", "Я кайфую від ваших фото і ролей", "Агресивні фото", "От реально, еталон жіночності і краси", "Дуже круте фото! З кожним разом все крутіше і крутіше", "Третє фото просто супер!!", "Ефектний образ!", "от мені б таку дружину)".

Повідомлялося, що відома українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-фактора", показала себе у новому образі.

На фото Трегубова позувала в білій сукні з візерунками. Красуня позувала сидячи за літнім столиком, а образ доповнила босоніжками і капелюхом.

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