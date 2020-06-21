От такой красоты нельзя оторвать глаз

Украинская телеведущая Даша Трегубова из «Х-фактора» похвасталась идеальной фигурой во время новой фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Настроение дня. Цвет/ч/б Что лучше?» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Трегубова в джинсах и топе позирует лежа в горячей позе, игриво смотря в сторону. При этом ноги звезда скрестила, а на лице красуется элегантный макияж.

«Милая кошечка», «огненно крутые фотки», «ты бомба», «красоту ничем не испортишь», «Очуметь какая красивая», «вам все идет», «обе фотки бомбезные», - пишут они.

До этого мы писали, что известная украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-фактор", показала соблазнительные образы.

На фото Даша позирует в черном платье с впечатляющим декольте. Красавица на первом кадре соблазнительно положила руку на лицо и показала свою внешность максимально близко, а волосы у нее были растрепанными. На втором снимке звезда уже подняла обе руки и смотрела в сторону от камеры. На третьем фото девушку сняли не так крупно, показывая ее фигуру по пояс. Благодаря этому Даше удалось передать свою соблазнительность и целеустремленность.

"Все, что вы хотели узнать про овнов, но боялись спросить (в карусели) preview нашей фотосессии", - написала Трегубова.

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