Известная украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-фактора", показала себя и рассказала о новой фотосессии

На фото красотка позирует в шикарном разноцветном платье, а образ дополнила босоножками на приличном каблуке. Даша стояла у дивана и демонстрировала всю себя. Волосы Трегубова оставила распущенными, а сама показалась в нескольких позах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Фотопроект «Шестое чувство».О женщинах, ароматах, стиле и вдохновении", - написала Трегубова.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Боже, какая же ты невероятно красивая", "10 чувство", "Я кайфую от ваших фото и ролей", "Агрессивные фото", "Вот реально, эталон женственности и красоты", "Очень крутое фото! С каждым разом все круче и круче", "Третье фото просто супер!!", "Эффектный образ!", "вот мне б жену такую)".

Сообщалось, что известная украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-фактора", показала себя в летнем образе.

На фото Трегубова позировала в белом платье с узорами. Красотка позировала сидя за летним столиком, а образ дополнила босоножками и шляпой.

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