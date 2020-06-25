Ведущая Даша Трегубова похвасталась идеальными формами в стильном образе

Ведущая популярного украинского проекта «Х-Фактор» поделилась кадрами из своей новой фотосессии в Инстаграм, передает Politeka.net.

На черно-белых снимках Даша позирует в стильном пиджаке и платье с глубоким декольте, которое позволяет ей продемонстрировать свои пышные формы. Единственный яркий акцент на фотографиях – красные губы ведущей.

Образ Трегубовой дополняет женственная укладка. Как рассказала сама ведущая, он был вдохновлен фильмом «Город грехов».

View this post on Instagram

Несколько кадров моей креативной @vodchenko_anastasia в стиле Sin city. Видели этот фильм?💋 style @lebed__anna (идеальное чёрное платье @andre_tan_official 💃) muah @kurakova_makeup org @olgabekh #picoftgeday #photooftheday #moodoftheday #actress #model #актриса

Популярные статьи сейчас

Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам: "Если вам не нравятся..."

В ПриватБанке объявили о новых правилах, которые коснутся платежей и карточек: "Как минимум 1500 гривен..."

Звезда "Сватов" изменилась до неузнаваемости, "болезнь начала развиваться...": кадры

Массовый возврат денег на счета украинцев: кто и какую сумму получит с 1 июля на карточку "ПриватБанка"
Показать еще

A post shared by Даша Трегубова (@dasha.tregubova) on

Поклонники красотки пришли в восторг от новых снимков.

«Вы намного красивее Евы Грин», «Ева Грин нервно курит в сторонке», «Шикарно», «Очень круто!!! Вы шикарно выглядите!!!», «Хороша чертовка», «Супер мне так нравятся такие фотографии, а вы прекрасны!», «Не перестаёшь удивлять! Очень красивые фото», «Не узнать, какая красавица», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Трегубова похвасталась идеальной фигурой во время новой фотосессии.

«Настроение дня. Цвет/ч/б Что лучше?» - подписала звезда свое новое фото в Инстаграм.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Трегубова в джинсах и топе позирует лежа в горячей позе, игриво смотря в сторону. При этом ноги звезда скрестила, а на лице красуется элегантный макияж.

Напомним, ведущая «Х-фактор» Трегубова довела до экстаза горячими образами: с такой не соскучишься.

Как сообщала Politeka, Трегубова из «Х-фактора» в тесном топе застыла в горячей позе: «Милая кошечка».

Также Politeka писала, что ведущая «Х-фактор» Трегубова сразила наповал откровенным образом роковой женщины: «Дикая роза».