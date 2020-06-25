Ведущая Даша Трегубова похвасталась идеальными формами в стильном образе

Ведущая популярного украинского проекта «Х-Фактор» поделилась кадрами из своей новой фотосессии в Инстаграм, передает Politeka.net.

На черно-белых снимках Даша позирует в стильном пиджаке и платье с глубоким декольте, которое позволяет ей продемонстрировать свои пышные формы. Единственный яркий акцент на фотографиях – красные губы ведущей.

Образ Трегубовой дополняет женственная укладка. Как рассказала сама ведущая, он был вдохновлен фильмом «Город грехов».

Поклонники красотки пришли в восторг от новых снимков.

«Вы намного красивее Евы Грин», «Ева Грин нервно курит в сторонке», «Шикарно», «Очень круто!!! Вы шикарно выглядите!!!», «Хороша чертовка», «Супер мне так нравятся такие фотографии, а вы прекрасны!», «Не перестаёшь удивлять! Очень красивые фото», «Не узнать, какая красавица», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Трегубова похвасталась идеальной фигурой во время новой фотосессии.

«Настроение дня. Цвет/ч/б Что лучше?» - подписала звезда свое новое фото в Инстаграм.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Трегубова в джинсах и топе позирует лежа в горячей позе, игриво смотря в сторону. При этом ноги звезда скрестила, а на лице красуется элегантный макияж.

Напомним, ведущая «Х-фактор» Трегубова довела до экстаза горячими образами: с такой не соскучишься.

Как сообщала Politeka, Трегубова из «Х-фактора» в тесном топе застыла в горячей позе: «Милая кошечка».

Также Politeka писала, что ведущая «Х-фактор» Трегубова сразила наповал откровенным образом роковой женщины: «Дикая роза».