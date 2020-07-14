От этого мурашки по коже

Популярная украинская телеведущая Даша Трегубова, которая вела проект «Х-фактор», поразила чувственным исполнением стихотворения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Соскучились? Сегодня крутой стих Юры Издрика Be like bee», — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Трегубова позирует в наряде с откровенным декольте, трогательно читая стих. Это произвело невероятное впечатление на ее поклонников.

Вдохновляет!», «Чем-то похожа на мою любимую Скарлет Йоханссон», «совершенная Даша», «красивый стих», «Спасибо, очень вдохновенно! Берегите свой талант», «прекрасно», «очень круто», «Как же красиво вы читаете стихи», — пишут они.

Украинская телезвезда, ведущая проекта «Х-фактор» Дарья Трегубова покорила поклонников чувственным исполнением стихотворения о женщине.

На своей странице в социальной сети Instagram знаменитая блондинка прочитала стих современного украинского поэта Сергея Локшина (Седрика) «У меня была женщина».

Перед зрителями на черно-белом видео Даша предстала невероятно открытой и хрупкой. Она с чувством прочитала строки знаменитого произведения, в очередной раз продемонстрировав талант и умение очаровать публику своим мастерством.

Напомним, что Даша Трегубова сверкнула идеальными формами на съемках: «Какие кокосы…».

Как сообщала Politeka, Даша Трегубова без белья устроила жаркую фотосессию в постели: пикантные кадры.

Также Politeka писала, что Даша Трегубова в кружевном боди выставила напоказ роскошное тело: «До чего же хороша!»