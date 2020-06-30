40-летняя украинская телезвезда, ведущая проекта "Х-фактор" Дарья Трегубова изумила пленительным образом

Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в постели в темном пеньюаре. Горячая блондинка лежит на подушках, раскидав волосы и кинув огненный взгляд в камеру. На одном из фото игривая Даша высунула язык, чем несказанно порадовала публику.

"Доброе утро! А расскажите про свой самый странный сон. Мне вот сегодня приснилось, что всю планету скоро должно затопить водой и мы решаем - в горы перебираться или искать лодку, на которой можно будет жить. Что-то среднее между «Водным миром» и «Последней любовью на земле».", - поделилась Трегубова.

Пользователи кинулись обсуждать внешность искусительницы, а также вспоминать свои самые яркие сны.

"Ух какой взгляд 😊"

"Фото крутейшие.🔥🔥🔥"

"Шикарная прическа Dasha, ты лучшая"

"Не возможно быть такой красивой!!!😍"

"Про самый странный не помню, но самый страшный знаю, это когда бывшая сниться😉"

"Я летела на ковре-самолете и курила кальян, поэтому ваш сон вполне еще нормальный😂"

"Мне сегодня приснились вы. Поэтому вдвойне удивительно было прочесть ваш пост. Вот так совпадение!"

"Сон, в якому водієм таксі був пес... Люб'язний такий, балакучий😂🤦🏻‍♀️"

Ранее мы сообщали, Трегубова соблазнила нежными изгибами и округлостями, позируя без лифчика. Звезда томно прислонилась к стене, закрыв глаза. Как она сама призналась, на этот образ ее вдохновил фильм «Город грехов».

Напомним, ведущая «Х-фактор» Трегубова довела до экстаза горячими образами: с такой не соскучишься.

Как сообщала Politeka, Трегубова из «Х-фактора» в тесном топе застыла в горячей позе: «Милая кошечка».