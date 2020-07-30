Відома телеведуча Анфіса Чехова показала головного чоловіка і задала важливе питання

На фото дівчина позує в толстовці з військовим забарвленням, а поруч корчить гримасу маленький син на ім'я Соломон. Хлопець був у білій футболці і з середньою довжиною волосся. Сім'я посміхалася на камеру і показувала себе без збентеження. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Єдиний Чоловік, якого я розумію. Як думаєте, ми схожі?", - написала Чехова.

Фанати поставили понад 12 тисяч лайків і написали коментарі:

"Дуже", "Звичайно, нагадують, ви типу родичі ж, жартую, це ваш найголовніший чоловік, правильно", "Дуже схожі. Розкажіть про зубки Соломона, як выровнили?", "Ні,не схожі )", "Татів синочок", "Дуже схожі очі і посмішка мамина !!! Оце-б і мамина душевність дісталася б", "Анфіса добрий вечір. Скажіть будь ласка,синочок в школу коли? І планується навчання в приватній школі або звичайною? Я нещодавно підписана.спасибі".

Повідомлялося, що відома телеведуча Анфіса Чехова показала себе під час прогулянки.

На фото Чехова показала себе в комбінезоні і кросівках, а доповнила образ стильними окулярами. Анфіса їхала на велосипеді по доріжці, показуючи себе на тлі дерев. Зірка знялася біля лавочки, а також прогулялася по лісі. Фото вийшли сонячними та мотивуючими.

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