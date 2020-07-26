Известная телеведущая Анфиса Чехова показала себя и рассказала о жизни

На фото Чехова позирует в толстовке и с распущенными волосами. Анфиса улыбается на камеру, показывая белоснежные зубы и свежий мейкап. Звезда снимала себя на телефон, демонстрируя вид водоема сзади себя. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Жизнь мудрее, чем мы думаем! Если бы мы играли с ней в шахматы, она бы обставила нас в два счета, потому как все ходы у неё давным давно просчитаны, и каждый наш вариант учтен. Иногда просто надо расслабиться и плыть по течению... В этом мире, где трудно доверять кому бы то ни было, очень важно доверять Жизни! И верить, что куда бы не понесло нас её течением - все реки, ручьи и протоки рано или поздно приведут к Счастью!", - написала Чехова.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Доверие вселенной это прямой путь к успеху", "Как же мудро! И как необходим мне сейчас такие слова! Спасибо! И восхищаюсь вашей мудростью, красотой, силой!", "Прекрасная", "Кудряшка Сью", "Уметь видеть прекрасное в каждом моменте и наслаждаться жизнью!", "Какая солнечная фотография! Вы очень красивая", "Вылитая Мэрилин Монро", "нфиса!) как отпустить человека после 8 лет отношений, он расстался и боль не утихает?(".

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