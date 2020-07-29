Молода дружина Олександра Цекало, актриса, художниця Дарина Ервін показала їх спільне фото

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram акаунт Дарини.

На фото Жінка зображена в топі з мереживними вставками, який показує її пишні груди. На плечі їй накинутий піджак. При цьому Цекало притулився обличчям до волосся обраниці. Дарина Ервін дивиться в кадр, а Олександр Цекало закрив очі.

У мережі коментують знімок.

«Красені, ви Супер, Дариночка незрівнянна як завжди, східна красуня, будьте Щасливі», «Любов у кожному міліметрі!!!», «Саша спить?», «Красуня», «Будете щасливі!!! Любіть один одного!!! Такі очі як у вас обох на цьому фото не підробити. Любіть один одного», - пишуть фолловери Ервін.

Не обійшлося і без негативних реплік.

«Старий хрін, ніяк не намотати! Адже в підсумку, вб'є Віагра», - написали під фото.

Як відомо, Цекало і Ервін почали зустрічатися в 2018 році, а в 2019 році, коли Олександр розлучився з попередньою дружиною з Вікторією Галушкою, узаконили свої стосунки в США.

Дарина Ервін - четверта дружина Олександра Цекало. Перша одруження відбулася в 1980 році на співачці Олені Шиферман, від якої чоловік пішов до Лоліті Мілявській. Шлюб з ексцентричною співачкою став найдовшим – 12 років. У 2008 році Олександр знову пов'язав себе узами шлюбу – на цей раз з молодшою сестрою Віри Брежнєвої – Вікторією Галушкою. Жінка народила йому двох дітей – дочка Олександра і сина Михайла.

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