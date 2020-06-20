29-летняя жена Александра Цекало, актриса и художница Дарина Эрвин роскошно отпраздновала свой день рождения

У себя в Инстаграм девушка опубликовала серию фото с праздника, передает Politeka.net. Судя по сториз красотки, ее день рождения начался на яхте. Она обнималась с Цекало и делала счастливые селфи. Девушка была одета в платье с глубоким декольте, ее пышная грудь едва не выпрыгивала наружу.

Девушка рассказала, что на ее 29 день рождения Цекало сочинил для нее 7 песен. После отдыха на яхте красотка отправилась в ресторан, где собрались ее друзья. Эрвин позировала в обнимку со своими близкими.

Напоследок именинница решила залезть на своего мужа верхом. Она вскарабкалась сзади, а Цекало пришлось ее держать. На этом фото Эрвин напомнила бывшую жену Цекало Лолиту, которая тоже была выше него и часто отличалась подобными выходками. Судя по счастливому лицу Эрвин, день рождения удался на славу.

Ранее мы писали, что Дарина Эрвин поделилась фото, на котором позировала со своим звездным мужем. Кадры оказались довольно пикантными: Цекало прижал жену к себе со всей силы, сжав ее пышную грудь. Красотка улыбалась, а Цекало выглядел самым счастливым на свете.

«Любовь во время пандемии», - подписала пост художница.

Напомним, что пышногрудая жена Цекало без стеснения пошалила на пляже с раздетым мужем: с такой не заскучаешь.

Как сообщала Politeka, молодая жена Цекало сняла лифчик и засветила свои сладкие «персики», видно все: повезло мужу.

Также Politeka писала, Дарина Эрвин забыла о белье и засветила лишнее, приспустив рубашку: "Джоконда".