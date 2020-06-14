Жена Александра Цекало актриса и художница Дарина Эрвин показала, как отдыхает на выходных

На фото красавица позирует в рубашке, которую спустила на плечах, при этом показав, что решила не надевать бюстгальтер. Волосы Дарина оставила распущенными, а в руках держала бокал с благородным напитком. Эрвин смотрела соблазнительно в камеру, благодаря чему снимок обрел особенный шарм. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 200 лайков и написали несколько комментариев:

"Красивая! Счастливая!!!!!!", "Очень классная...очень...такая необычная,такая светлая...", "Джоконда отдыхает...", "Просто огонь", "Мона Лиза современности".

Сообщалось, что 28-летняя жена Александра Цекало, актриса и художница Дарина Эрвин показала совместный отдых с мужем.

Девушка довольно редко публикует совместные снимки со своим звездным мужем, но на этот раз кадры оказались довольно пикантными.

«Любовь во время пандемии», - подписала данный пост Эрвин.

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Как известно, Александр Цекало со своей новой женой Дариной Эрвин живет в США, куда к ним прилетают погостить дети актера от третьего брака.

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