Відома актриса Тетяна Кравченко, зірка серіалу "Свати", показала відрізок улюбленого шоу

На кадрах Тетяна стоїть у блузці, а поруч можна побачити Федора Добронравова, актора серіалу "Свати". Вони з Кравченко розмовляють і в один прекрасний момент зірка каже, що актрису звільняють. Після цього Тетяна спростовує сказані слова серіального чоловіка. ПРО це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися відео майже 10 тисяч разів і написали коментарі:

"А я зараз 2 серію 1 сезону дивлюся, спочатку! Обожнюю вас", "Я це можу дивитися нескінченно", "Чудовий фільм, чудові актори. Спасибі Вам", "Тетяна.. прекрасна Тетяна.. Свати,.вчорашнє..", "Дивлюся зараз Свати 4", "Ну як же ви це так достовірно граєте", "Танюша сумую кімнатна антена не бере будинок кіно канал хоч в телефоні чую вас спасибі".

Повідомлялося, що шанувальники розтягнули серіал "Свати" на цитати, особливо людям сподобалася парочка Івана і Валюхи Будько у виконанні Федора Добронравова і Тетяни Кравченко.

На кадрах засмучена Валюха різко відповідає: «Ой, та засохни» після того, як він програв майже 2,5 тисячі рублів.

Фанати, які вже зачекалися виходу нового сезону серіалу, ради згадати улюблені моменти.

Нагадаємо, промениста Валюха з «Сватів» полонила чином в українській вишиванці

Також Politeka писала, що харизматична Валюха з "Сватів" підкорила новим образом

А ще Politeka повідомляла, що помолоділа Валюха з "Сватів" вразила зовнішністю у незвичному образі



