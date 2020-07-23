Актриса Татьяна Кравченко из сериала «Сваты», в котором она сыграла роль Валюхи Будько, восхитила своим образом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

На опубликованном там снимке актриса позирует в черной блузе с белым орнаментом, которая очень похожа на украинскую вышиванку. Такой образ пришелся по душе поклонникам артистки.

«Чудесно выглядите😍», «Красивая и талантливая», «Вы одна из немногих актрис, которая действительно народная, всех благ вам и творческих успехов», «Ну что скажешь, красавица», «Вы прекрасны!!!», «Какая Вы обаятельная», «Ой ты моя куколка», «Какая вы обаятельная женщина и замечательная актриса. Люблю вас», «Теплая, добрая, нежная женщина хотя иногда играет твердых экземпляров. Здоровья и счастья ей», - пишут в комментариях.

Отметим, Татьяна Кравченко родилась в 1953 году в Донецке. Актриса как-то рассказывала, что для образа Валюхи использовала наблюдения за своей матерью.

«Да, отчасти я играю свою маму. Мы ж с Донецка обе. Она так говор и не исправила, Это «гэ», вот эти вот ее всплески эмоциональные, интонации... Кстати, она очень обиделась, когда узнала, что я такое сказала в интервью. И говорит: да разве ж я такая тетка? Я удивилась очень. Она ж позиционирует себя как баронессу. Я ей говорю: да причем тут тетка, я твое эмоциональное «я» играла, жизнелюбие», - говорила Кравченко.

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